Челсі втратив очки із Фулхемом: Мудрик провалив гру та був замінений у перерві

Михайло дебютував в основі лондонського клубу, але тренер виділив йому лише один тайм. Правда, заміни не покращили гру "синіх", які в останніх семи матчах виграли лише один раз.

Михайло Мудрик нарешті дебютував в основному складі Челсі. В середині січня українець вийшов на заміну у грі з Ліверпулем, але відзначитись не зміг.

До теми Челсі не вніс чотирьох новачків в заявку на Лігу чемпіонів: чи зіграє Мудрик в єврокубках

На поєдинок проти Фулхема Поттер довірив Михайлу місце в основі, як і іншому дороговартісному новачку "синіх" Енцо Фернандесу, пише 24 канал. Втім цього разу вінгер відіграв не надто вдалий поєдинок.

Провал Мудрика

Михайло був замінений у перерві на Ноні Мадуеке. За перший тайм він не завдав жодного удару, при цьому кілька разів втрачав м'яч. Також Мудрик виконав 16 пасів, з яких 11 були точними.

Проте навіть вихід ексгравця ПСВ разом зі Стерлінгом та Фофаною ситуацію не змінило. Лондонці частіше били по воротах Лено, однак захист Фулхема діяв надійно і втримав бажану нічию.

Читайте також "Цей хлопець коштує більше 100 мільйонів": фанати Челсі закохались у гру Мудрика

Криза Челсі продовжується

Челсі продовжує провалювати цей сезон в АПЛ. Команда Грема Поттера йде на дев'ятій сходинці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 9 балів (хоча Ньюкасл та МЮ відіграли на менш менше).

Фулхем же розташувався на шостому місці, випереджаючи Челсі на два бали. Наступний свій матч "сині" проведуть також проти сусідів по місту – Вест Хема 11 лютого. Фулхему ж належить битися з Ноттінгем Форест.