Миколенко допоміг: Челсі без Мудрика втратив перемогу над Евертоном в кінці матчу АПЛ – відео

Лондонці контролювали гру проти гостей з Ліверпуля, однак команда Шона Дайча показала прекрасну реалізацію. Забити рятівний гол допоміг Віталій Миколенко.

Челсі – Евертон 2:2

Голи: Феліш, 52, Хаверц, 76 (пен) – Дукуре, 69, Сіммс, 90.

В чемпіонаті Англії цього вікенду проходять матчі 28 туру АПЛ. В останньому поєдинку суботу Челсі приймав Евертон, пише 24 канал.

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Обидві команди невдало проводять цей сезон. Лондонці застрягли в середині турнірної таблиці і майже втратили шанс на потрапляння до топ-четвірки. Евертон же замість боротьби за єврокубки змушений змагатись за виживання.

На гру в Лондоні тренери команд вирішили не ставити українців в основу. Михайло Мудрик та Віталій Миколенко почали зустріч з лави запасних.

У першому таймі Челсі володів явною ініціативою, але реальної загрози біля воріт Пікфорда було обмаль. Натомість підопічні Поттера змогли вийти вперед після перерви.

Після прострілу з флангу від Чілвелла м'яч вибив Кін. Але снаряд потрапив одразу до Феліша, який з лінії карного майданчика пробив кіпера гостей. "Сині" заспокоїли гру, тоді як Евертон скористався одним із своїх нечисленних шансів.

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Подача з кутового призвела до скидки Тарковскі на Дукуре і малієць з близької відстані перекинув Аррісабалагу. Але вже зовсім швидко Челсі знову вийшов вперед.

Той же Тарковскі вже став антигероєм, збивши Хаверца у своєму майданчику. Сам німець і виконав вирок з позначки, встановивши фінальний рахунок. Мудрик на полі так і не з'явився, тоді як Миколенку тренер виділив всього шість хвилин.

Але як раз після виходу українця Евертон несподівано зрівняв рахунок. На останній хвилині основного часу Віталій закинув в центр на Дукуре і той в пас запустив Сіммса у карний майданчик Челсі. Нападник на швидкості обійшов Кулібалі та пробив Кепу.

Часу відігратись у Челсі вже не було. Нічия залишила "синіх" на 10-й сходинці, а Евертон піднявся на 17-ту. Однак команда Дайча випереджає зону вильоту лише на два бали, при тому, що всі суперники зіграли менше матчів.