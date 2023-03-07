Челсі залишається у грі: конкурент Мудрика забив незграбний гол у ворота Боруссії в ЛЧ – відео

Рахім Стерлінг відзначився працьовитістю у першому таймі 1/8 фіналу та забив під перерву. Це дозволило лондонцям зрівняти рахунок за підсумком двох ігор.

Челсі та Боруссія Дортмунд проводять матч-відповіді в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша гра в Дортмунді завершилась мінімальною перемогою німців.

Слідкуйте з нами Челсі – Боруссія: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лондонці почали з місця в кар'єр і притисли гостей до воріт. Одним з найактивніших нападників Челсі був Рахім Стерлінг, який посів місце Михайла Мудрика на лівому фланзі.

І саме англієць зумів відкрити рахунок. За дві хвилини до перерви Рахім невдало прийняв м'яч від Чілвелла в центрі карного майданчика, але встиг підхопити і прошити кіпера Боруссії. Таким чином рахунок за підсумком двох ігор зрівнявся.

Відео голу Рахіма Стерлінга: