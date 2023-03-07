Челсі майже у чвертьфіналі: Хаверц подвоїв рахунок завдяки багатостраждальному пенальті – відео

Лондонський клуб творить камбек у дуелі з Боруссією. Кай Хаверц не реалізував перший удар з позначки, але суддя та гравці суперника дали йому можливість перебити.

Челсі та Боруссія Дортмунд проводять матч-відповіді в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша гра в Дортмунді завершилась мінімальною перемогою німців.

Слідкуйте з нами Челсі – Боруссія: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лондонці вийшли вперед перед перервою. Рахім Стерлінг після прострілу Чілвелла з другої спроби добив м'яч у ворота Маєра. А на початку другого тайму господарі вийшли вперед.

Після подачі того ж таки Чілвелла з флангу захисник Боруссії зіграв рукою і суддя після перегляду VAR призначив пенальті. Спершу Хаверц поцілив у стійку, але Зюле зарано забіг у майданчик. Тому арбітр попросив перебити з позначки і на цей раз Кай був точним.

Відео голу Кая Хаверца: