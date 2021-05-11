Челсі – Арсенал: хто виграє лондонське дербі в рамках АПЛ – прогноз

Лондонські клуби Челсі та Арсенал зустрінуться 12 травня у рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Якщо Арсенал практично позбавлений турнірної мотивації на гру, то Челсі потрібно здобувати перемогу.

За три тури до завершення чемпіонату Челсі утримує 3 місце, яке в наступному сезоні дозволить зіграти в Лізі чемпіонів. У випадку перемоги над Арсеналом лондонці на 99% гарантують собі місце у топ-4 та Лігу чемпіонів.

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Арсенал провалив другий поспіль сезон. "Каноніри" посідають 9 місце й мають скептичні шанси потрапити у єврокубки. Арсенал програє 4 очки Тоттенхему, який на 7 місці.

Челсі – Арсенал: прогноз Favbet на матч АПЛ

Наставник Челсі Томас Тухель нікого не боїться після того, як очолив "синіх". У його активі вже перемоги над Пепом Гвардіолою, Зінедіном Зіданом, Дієго Сімеоне, Юргеном Клоппом.

Тухель довів, що може підлаштуватися під будь-якого тренера і навряд чи наставник Арсеналу Мікель Артета зможе здивувати тренера Челсі. Так само думають і букмекери.

Челсі – фаворит матчу з Арсеналом. Перемогу "синіх" у лондонському дербі оцінюють коефіцієнтом 1,74. За Челсі говорить промовистий факт: "пенсіонери" не програють "канонірам" вдома з 2011 року.

Щодо Арсеналу, то команда має серію з 5 поспіль матчів в АПЛ на виїзді без поразок. Коефіцієнт 5 на те, що Арсенал виграє у Челсі. Якщо ж у грі буде зафіксовано нічию – коефіцієнт 3,80.

Слід сказати, що Арсенал виграв два попередні матчі в Челсі. Та після того, як Тухель очолив Челсі, команда стала надзвичайно надійною в обороні.

Коефіцієнт 1,62 на індивідуальний тотал Арсеналу більше 0.5. Якщо ж індивідуальний тотал Челсі у матчі з "гармашами" складе більше 1.5 – коефіцієнт 1,91.

Поєдинок Челсі – Арсенал розпочнеться о 22:15.