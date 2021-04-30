Хейт у соцмережах: Челсі на 10 років заборонив фанату відвідувати матчі

Лондонський Челсі покарав одного зі своїх уболівальників за дискримінаційну поведінку у соціальних мережах. Розслідування Челсі встановило, що фанат займався пропагандою антисемітизму.

У суспільстві не може бути місця будь-якій формі дискримінації

Неназваний фанат Челсі публікував у соцмережах антисемітські висловлювання. Після власного розслідування "сині" виключили вболівальника з клубу на 10 років.

Варте уваги Жорстоке покарання: УЄФА дискваліфікувала гравця Славії на 10 матчів за расизм

Фанату заборонили відвідувати матчі лондонської команди.

Ні в нашій грі, ні в нашому суспільстві не може бути місця расизму, антисемітизму, гомофобії, сексизму або будь-якій формі дискримінації. У спорті, як і в суспільстві в цілому, потрібно створити таке середовище в соцмережах, в якій дискримінаційні дії в Інтернеті так само неприйнятні, як і на вулиці,

– йдеться у заяві Челсі.

Зауважимо, що у Великій Британії триває активна боротьба з дискримінацією у соціальних мережах.

Організації в англійському футболі – Футбольна асоціація Англії (FA), АПЛ, Чемпіоншип, Асоціація професійних футболістів, жіночі футбольні ліги, бойкотують соціальні мережі з 30 квітня до 3 травня.

До бойкоту приєдналися УЄФА, ФІФА, Міжнародна федерація тенісу (ITF) та інші організації.

Челсі бореться з дискримінацією

Щодо Челсі, то лондонський клуб має чималий досвід у боротьбі з дискримінацією з боку власних фанів.

У 2018 році Челсі відсторонив чотирьох уболівальників від відвідування матчів на "Стемфорд Брідж" через расистський скандал у грі з Манчестер Сіті.

Тоді у 16 турі чемпіонату Англії на матчі Челсі з Манчестер Сіті вболівальники лондонського клубу зробили расистські висловлювання на адресу гравця гостей Рахіма Стерлінга.

У 2019 році вболівальники "синіх" образили нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха. В інтернеті з'явилося відео, як шість фанатів Челсі скандують "Салах – терорист" в одному з барів.

Челсі ідентифікував трьох осіб і не дозволив їм відвідати матч Ліги Європи з чеською Славією.