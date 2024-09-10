Повернення Мудрика: Ребров оголосив заявку України на матч Ліги націй проти Чехії

У вівторок, 10 вересня, збірна України зіграє другий матч в межах Ліги націй. Наступним суперником команди Реброва стала Чехія.

У суботу, 7 вересня, Україна зустрічалася з Албанією. Напередодні матчу з Чехією в офіційній заявці відбулися деякі зміни.

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З Мудриком і без Сидорчука

Цього разу в українську заявку не потрапив півзахисник Сергій Сидорчук. Однак до складу приєднався Михайло Мудрик, який пропустив перший матч з Албанією через ушкодження.



Офіційна заявка збірної України на матч проти Чехії / Фото УАФ

Нагадаємо, що через травми участь у вересневих матчах Ліги націй не зіграють центрбек Динамо Денис Попов та форвард Роми Артем Довбик.

Зверніть увагу! Матч 2-го туру Ліги націй Чехія – Україна відбудеться 10 вересня о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що матч першого туру проти Албанії, Україна програла з рахунком 1:2.