Збірна України проведе товариський матч з Чехією: дата та місце матчу

Збірна України у вересні 2021 року проведе одразу три матчі. Третій з них буде товариський – проти Чехії. І проведе його Україна на виїзді.

Товариська зустріч між збірними Чехії та України пройде у Пльзені 8 вересня.

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Гра відбудеться на домашньому стадіоні клубу Вікторія, який вміщає 12 тисяч глядачів.

Коли саме розпочнеться матч – буде відомо згодом.

Збірні України та Чехії на Євро-2020 вийшли до чвертьфіналів турніру. Українці поступилися збірній Англії, Чехія поступилася Данії.

Матч проти збірної Чехії стане третім для збірної України у вересні 2021 року. 1 вересня українці зіграють на виїзді проти Казахстану, а 4 вересня – приймемо Францію (Київ). Обидва ці матчі відбудуться в рамках відбору на чемпіонат світу.

Ще три матчі відбору на ЧС:

9 жовтня: Фінляндія – Україна

12 жовтня: Україна – Боснія та Герцеговина (Львів)

16 листопада: Боснія та Герцеговина – Україна

Збірна України до кінця року проведе ще один товариський матч. Це буде гра проти збірної Болгарії. Вона відбудеться в Одесі 11 листопада