Зінченко звернувся до фанів із проханням після чергової поразки: що сказав лідер збірної України

Гравець лондонського Арсеналу визнав обґрунтованість критики з боку вболівальників після програшу Чехії. Олександр зробив акцент на командній відповідальності за результат.

Збірна України продовжує виступи у Лізі націй 2024-2025. У другому турі "синьо-жовті" знову розчарували фанатів, поступившись на виїзді Чехії (2:3), пише 24 Канал.

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Реакція Зінченка

Після гри на гравців та тренерський штаб обрушилось чимало критики від фанатів. За підсумком зустрічі один із лідерів команди Олександр Зінченко поспілкувався із представником офіційного транслятора Megogo.

Хотів би подякувати за ту неймовірну підтримку, яка сьогодні була на стадіоні, а також за підтримку після невдалих ігор. Вірні вболівальники завжди поруч з нами, ми їх відчуваємо. Я розумію, що всі ми заслуговуємо на ту критику. Кожному з нас особисто потрібно зробити висновки – як індивідуально, так і командно,

– сказав гравець Арсеналу.

Крім того, Олександр звернувся до фанатів на фоні шквалу критики. Він попросив не критикувати тренера або якогось гравця окремо, адже відповідальність за результат несе вся команда.

Але я б дуже хотів попросити кожного вболівальника, експерта та тих, хто говорить багато чого поза футбольним полем. Я все розумію, ми повністю заслуговуємо на критику, але я просто не розподіляв би ці негативні результати на когось там. Не треба перекладати на головного тренера чи ще на когось і так далі. Ми всі тут – команда, тому ми всі разом як команда перемагаємо і програємо,

– відзначив Зінченко.

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Збірна України в Лізі націй

Збірна України у перших двох матчах Ліги націй зазнала двох поразок – 1:2 від Албанії та 2:3 від Чехії. Підопічні Реброва йдуть останніми в групі, відстаючи від своїх кривдників на три очки.

Лідером квартету є Грузія, яка стартувала з двох перемог. Саме із командою Віллі Саньоля українці проведуть наступний матч турніру. Гра пройде 11 жовтня у Познані.