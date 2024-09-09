Хитка перевага на боці "синьо-жовтих": історія протистояння Чехія – Україна перед Лігою націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу проведе свій другий матч у рамках групового раунду Ліги націй-2024/2025. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Чехії.

Обидві збірні невдало стартували у новому сезоні Ліги націй-2024/2025. Україна хоч і відкрила першою рахунок у матчі проти Албанії, але програла 1:2. Єдиний гол у складі синьо-жовтої команди забив Юхим Конопля, повідомляє 24 Канал.

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Небагата історія лобових зустрічей

Чехія ж була розгромлена Грузією 1:4. Українці та чехи не набрали жодного балу у першому турі ЛН.

Найближчий матч буде виїзним для підопічних Сергія Реброва. Гра проти Чехії відбудеться у Празі. Це буде вже шоста лобова зустріч цих національних команд.

Зверніть увагу! Матч Ліги націй Чехія – Україна розпочнеться 10 вересня о 21:45 (за київським часом).

Наразі Україна має мінімальну перевагу за перемогами – дві проти однієї у чехів. Ще два поєдинки зводились внічию. Попри це більше забивали чеські гравці – 6 проти 4-х голів в української команди.

Вперше ці збірні зіграли між собою у сезоні-2011/2012. Та товариська гра закінчилась тотальним знищенням української команди. Тоді ще підопічні Олега Блохіна отримали чотири м'ячі у власні ворота та не змогли забити бодай гол престижу – перемога Чехії 4:0.

Цікаво! Із тої збірної у складі України продовжує виступати лише динамівець Андрій Ярмоленко.

Друга очна зустріч відбулась вже наступного сезону-2012/2013. Цього разу матч не міг похизуватись результативністю. Нульова нічия у Львові.

Реванш "синьо-жовтих"

Реванш Україна змогла взяти у Чехії лише у 2018-му році, коли відбувся третій в історії лобовий поєдинок цих збірних. Це була перша нетовариська очна зустріч. Патрік Шик першим вивів чеську збірну уперед 1:0. Однак вже у компенсований до першого тайму час Євген Коноплянка зрівняв цифри на табло 1:1. Переможний гол у зустрічі був забитий на 90+3 хвилині. Автором голу став Олександр Зінченко.

Відеоогляд матчу (2018)

Другий матч у рамках групового етапу Ліги націй-2018/2019 теж закінчився на користь української команди. Уболівальники, які зібрались на НСК "Олімпійський", побачили перемогу улюбленої збірної, яку приніс гол Руслана Маліновського із передачі Романа Яремчука.

Врятована нічия для чехів

Фанати побачили нову зустріч Чехії та України на футбольному полі лише через три роки. У 2021-му році ці збірні провели товариську гру, яка закінчилась нічиєю 1:1.

На 27-й хвилині Віктор Корнієнко вивів "синьо-жовтих" уперед 0:1. Захисник київського Динамо Олександр Тимчик відзначився асистом. На жаль, у компенсований до матчу час Україна втратила мінімальну звитягу. Матей Видра врятував чехів від домашньої поразки 1:1.

Це була остання очна зустріч України та Чехії на футбольному полі.

Окрім 10 вересня ці національні команди зіграють одне проти одного 14 жовтня 2024-го року. Станеться це також у рамках Ліги націй-2024/2025.