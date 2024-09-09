Шаткое преимущество на стороне "сине-желтых": история противостояния Чехия – Украина перед Лигой наций

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины по футболу проведет свой второй матч в рамках группового раунда Лиги наций-2024/2025. Соперником "сине-желтых" будет сборная Чехии.

Обе сборные неудачно стартовали в новом сезоне Лиги наций-2024/2025. Украина хоть и открыла первой счет в матче против Албании, но проиграла 1:2. Единственный гол в составе сине-желтой команды забил Ефим Конопля, сообщает 24 Канал.

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Небогатая история лобовых встреч

Чехия же была разгромлена Грузией 1:4. Украинцы и чехи не набрали ни одного балла в первом туре ЛН.

Ближайший матч будет выездным для подопечных Сергея Реброва. Игра против Чехии состоится в Праге. Это будет уже шестая лобовая встреча этих национальных команд.

Обратите внимание! Матч Лиги наций Чехия – Украина начнется 10 сентября в 21:45 (по киевскому времени).

Сейчас Украина имеет минимальное преимущество по победам – две против одной у чехов. Еще два поединка сводились вничью. Несмотря на это больше забивали чешские игроки – 6 против 4-х голов у украинской команды.

Впервые эти сборные сыграли между собой в сезоне-2011/2012. И товарищеская игра закончилась тотальным уничтожением украинской команды. Тогда еще подопечные Олега Блохина получили четыре мяча в собственные ворота и не смогли забить хотя бы гол престижа – победа Чехии 4:0.

Интересно! С той сборной в составе Украины продолжает выступать только динамовец Андрей Ярмоленко.

Вторая очная встреча состоялась уже в следующем сезоне-2012/2013. На этот раз матч не мог похвастаться результативностью. Нулевая ничья во Львове.

Реванш "сине-желтых"

Реванш Украина смогла взять у Чехии только в 2018-м году, когда состоялся третий в истории лобовой поединок этих сборных. Это была первая нетовариская очная встреча. Патрик Шик первым вывел чешскую сборную вперед 1:0. Однако уже в компенсированное к первому тайму время Евгений Коноплянка сравнял цифры на табло 1:1. Победный гол во встрече был забит на 90+3 минуте. Автором гола стал Александр Зинченко.

Видеообзор матча (2018)

Второй матч в рамках группового этапа Лиги наций-2018/2019 тоже закончился в пользу украинской команды. Болельщики, которые собрались на НСК "Олимпийский", увидели победу любимой сборной, которую принес гол Руслана Малиновского с передачи Романа Яремчука.

Спасенная ничья для чехов

Фанаты увидели новую встречу Чехии и Украины на футбольном поле лишь спустя три года. В 2021-м году эти сборные провели товарищескую игру, которая закончилась ничьей 1:1.

На 27-й минуте Виктор Корниенко вывел "сине-желтых" вперед 0:1. Защитник киевского Динамо Александр Тымчик отметился ассистом. К сожалению, в компенсированное к матчу время Украина упустила минимальную победу. Матей Выдра спас чехов от домашнего поражения 1:1.

Это была последняя очная встреча Украины и Чехии на футбольном поле.

Кроме 10 сентября эти национальные команды сыграют друг против друга 14 октября 2024-го года. Произойдет это также в рамках Лиги наций-2024/2025.