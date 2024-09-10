Молитви вже не допоможуть: Кополовець зробив невтішний прогноз для України на гру з Чехією

У вівторок, 10 вересня, відбудуться матчі другого туру Ліги націй-2024/2025. В одному з них збірна Чехії вдома прийматиме Україну.

Гра відбудеться у Празі на стадіоні "Eden Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Читайте також "Україна діяла добре": тренер Чехії висловився про команду Реброва, згадавши матч з Албанією

Розчарування у виступах збірної України

Обидві команди поступилися у стартовому турі Ліги націй та не вийшли з групи на Євро-2024. Тож матимуть на меті завершити чорну смугу та повернутися до позитивних результатів.

Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився колишній футболіст Михайло Кополовець. Він розкритикував гравців збірної України та заявив, що після останніх невдач нічого не очікує від них у матчі проти Чехії:

Я нічого не очікую. А що очікувати? Ну от що ми можемо очікувати? Ви мене застали зненацька, тому що я нічого не очікую. А що можна очікувати після таких матчів? Хтось питає: "Як ми так програємо проти Албанії?". Так це дійсно наш рівень. Ми така збірна. Ми так граємо в футбол. Ми просто слабші від всіх команд, на жаль. Справа не в характері та самовіддачі, ми просто реально слабші. От і все.

Також Кополовець зробив прогноз на матч Чехія – Україна. Він заявив, що хоче помилитися, але думає, що команда Реброва зазнає поразки.

"Звісно, хотілося б, щоб ми виграли хоча б 1:0. Але чесно, я не знаю на що ця збірна здатна. Я не бачу в жодному матчі, щоб вона… Хотілося, щоб ми виграли 1:0, але мені здається, що ми програємо", – сказав Михайло.

Важливо. Матч Чехія – Україна транслюватимуть на Megogo та місцевих каналах Суспільного. Також на сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція.

Нагадаємо, що це буде шоста очна зустріч між суперниками. Наразі перевага за Україною – дві перемоги, дві нічиї та одна поразка.