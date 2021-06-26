Чехія не змогла вчасно вилетіти на матч Євро-2020 через гумовий трап: фото

26 червня 2021 , 15:51
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Джерело:

твітер Алекса Крала

Збірна Чехії з футболу у неділю, 27 червня, зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Нідерландів. Чеська команда не змогла вчасно вилетіти в угорський Будапешт, де відбудеться гра.

На літаку чехів надувся трап

Виліт збірної Чехії на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Нідерландів затримався через гумовий трап на літаку.

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На літаку, на якому футболісти повинні були відправитися у Будапешт, випадково надувся гумовий трап.

Півзахисник збірної Чехії Алекс Крав з гумор прийняв затриму вильоту.

Я стикався і з затримками, і з переносами рейсів, і з їх повним скасуванням під час пандемії коронавірусу. Але вперше бачу, щоб виліт затримали через трап, який надувся помилково,
– написав футболіст.

  • Збірні Чехії та Нідерландів 27 червня зіграють у Будапешті на "Пушкаш Арені" в рамках 1/8 фіналу Євро-2020. Гра розпочнеться о 19:00.
  • Чехія посіла третє місце в групі D, де пропустила вперед команди Англії та Хорватії. Натомість Нідерланди виграли всі матчі у квартеті C, де виступала й Україна.
Автор: Михайло Гема