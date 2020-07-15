Чарівна Левченко виклала кумедне відео з зірковим Роналду
Українська легкоатлетка Юлія Левченко вирішила трішки підняти всім настрій та виклала кумедні ролики у соцмережах. Дівчина приміняла образи різних зірок та провела порівняння між ними, одним із них став зірковий португалець Роналду.
22-річна українська стрибунка у висоту виклала декілька відео у своєму Instagram. Левченко на декілька секунд перевтілилась у футболіста та ніби пережила всі емоції та моменти з життя Роналду.
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У роликах українська спортсменка також перевтілилась в українських зірок. Такі кумедні відео неабияк розсмішили вболівальників.
Досягнення Юлії Левченко
- Юлія Левченко визнана кращою легкоатлеткою 2017 року за опитуваннями серед членів Ради Федерації легкої атлетики України, представників ЗМІ та вболівальників.
- Українка є срібною призеркою чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року.
- Найкращий результат – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.
- Легкоатлетка є володаркою національного рекорду серед юніорів.
- Бронзова призерка у стрибка у висоту (2017). Також бронзу здобула на чемпіонаті світу серед юніорів у 2016 році.
- Дворазова чемпіонка Європи серед молоді.