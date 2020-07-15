Українська легкоатлетка Юлія Левченко вирішила трішки підняти всім настрій та виклала кумедні ролики у соцмережах. Дівчина приміняла образи різних зірок та провела порівняння між ними, одним із них став зірковий португалець Роналду.

22-річна українська стрибунка у висоту виклала декілька відео у своєму Instagram. Левченко на декілька секунд перевтілилась у футболіста та ніби пережила всі емоції та моменти з життя Роналду.

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У роликах українська спортсменка також перевтілилась в українських зірок. Такі кумедні відео неабияк розсмішили вболівальників.

Додамо, що на початку карантину легкоатлетка взяла участь у челеджі португальця із вправи для преса на час. Спортсменці вдалось показати доволі непоганий результат за 45 секунд – 80 скручувань. Роналду побачив пост української легкоатлетки та оцінив це. Португалець поширив у свою сторіс пост Юлії поставивши схвальний смайл.

Досягнення Юлії Левченко