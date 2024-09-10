Гравець збірної Туреччини наступив шипами на обличчя опоненту: відео дикого моменту в Лізі націй

Захисник збірної Туреччини Чаглар Сеюнджю грубо зіграв проти свого візаві з Уельсу. На щастя, гравцю британської команди вдалось уникнути серйозної травми.

У ці дні в Європі проходять матчі Ліги націй УЄФА. У п'ятницю, 6 вересня, в рамках четвертої групи дивізіоні В між собою зустрічались Уельс та Туреччина, пише 24 Канал.

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Шипами в обличчя

Команди є фаворитами свого квартету, тому підійшли до очної битви у повній бойовій готовності. Зрештою матч завершився нічиєю 0:0, але запам'ятався неприємним моментом.

В ході ігрової боротьби за м'яч боролись Кіффер Мур та Чаглар Сеюнджю. Валійський форвард впав, тоді як його суперник примудрився наступити шипами Кіфферу на обличчя.

Відео жорсткого моменту матчу Уельс – Туреччина:

На щастя, Муру вдалось уникнути травми, а Сеюнджю так і не отримав навіть жовту картку. Зрештою вона була б другою для нього та залишила б турків у меншості.

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Ба більше, вже за три дні нападник Шеффілд Юнайтед вийшов у основі валійців проти Чорногорії та навіть відзначився голом. До слова, після двох турів у цій групі лідирують як раз Туреччина та Уельс, у яких по 4 очки.

У свою чергу Ісландія має три бали, а чорногорці йдуть без очок. Нагадаємо, що Україна також грає у лізі В, але в першій групі. Команда Реброва невдало стартувала у турнірі – 1:2 від Албанії.