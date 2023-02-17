Трубін в топі: сейв українського голкіпера потрапив до переліку найкращих в ЛЄ – відео

Рятівна дія українського голкіпера Анатолія Трубна потрапила до списку найкращих сейвів тижня Ліги Європи. Трубін у сімці лідерів в номінації.

Український голкіпер Анатолій Трубін у всій красі продемонстрував важливість воротарської позиції. Воротар Шахтаря потрапив у солідну компанію.

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Один з найкращих

Анатолій Трубін свою майстерність продемонстрував у переможному поєдинку проти французького Ренна (2:1). Ще у першому таймі "червоно-чорні" могли реалізувати свій момент. Артем Бондаренко незграбно віддав пас назад, а от м'яч перехопив гравець Ренна Токо-Екамбі. Нападник відразу ж вийшов на побачення з Трубіном, проте український воротар продемонстрував силу в своїх руках та завадив французам відзначитись забитим м'ячем.

Також у список найкращих рятівних дій потрапили сейви Тер Штегена (проти Манчестер Юнайтед), Філіпа Кьона (проти Роми), Де Хеа (проти Барселони), Яссіна Буну (проти ПСВ), Лукаса Храдески (проти Монако), Ентоні Адан (проти Мідтюланда).

Топ-7 сейвів тижня Ліги Європи: