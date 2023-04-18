Спортивний арбітражний суд довічно дискваліфікував українського тренера через договірний матч

CAS залишив у силі рішення УАФ щодо відсторонення Олександра Севідова від тренерської діяльності. Наставник отримав пожиттєву дискваліфікацію.

Винен у договірному матчі

У Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні завершили розгляд справи Олександра Севідова. 53-річний тренер подав позов на УАФ щодо накладених санкцій.

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У 2018 році йому оголосили підозру в маніпуляції результатом матчу Маріуполь – Суми у Першій лізі. Той час Севідов працював наставником приазовської команди.

Спочатку Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував Олександра на п'ять років. Але у 2021-му Апеляційний комітет поширив санкції та заборонив коучу займатися тренерською діяльністю пожиттєво.

Севідов заперечував свою вину і подав позов у CAS на це рішення через відсутність у ньому доказової бази на думку Олександра. У підсумку суд у Швейцарії залишив покарання у силі.

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Чим відомий Олександр Севідов

Олександр був відомим футболістом під час ігрової кар'єри. Севідов виступав на позиції нападника у донецькому Шахтаря, київському ЦСКА, луганських Зорі та Динамо, московському Торпедо, запорізькому та донецькому Металургах, а також Кривбасі та російському Торпедо з Міасса.

Втім найбільше він запам'ятався у тренерській роботі, коли привів донецький Металург до бронзи в чемпіонаті України. Крім цього клубу, Олександр очолював кам'янську Сталь, Геліос, молдавський Зімбру, Кримтеплицю, Говерлу, Карпати, Металіст, Маріуполь та болгарську Верею.