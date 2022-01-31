Був чемпіоном України: у Львові помер відомий тренер з боксу

Про смерть судді та тренера з боксу Олександра Бодні повідомили 30 січня. Йому було 69 років.

Попрощатися з Олександром Боднею можна буде 1 лютого об 11:00. Церемонія відбудеться у передпоховальній каплиці на вулиці Пилипа Орлика.

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Що відомо про тренера

Олександр Бодня був багаторазовим чемпіоном України, майстром спорту міжнародного класу, суддею міжнародної категорії АІВА. Про причину смерті наразі не повідомляють.

"Олімпійська родина Львівщини висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам та учням покійного. Вічна пам'ять", – зазначили в Національному олімпійському комітеті.

Нещодавні смерті відомих львів'ян

У Львові 29 січня повідомили про раптову смерть відомого лікаря Ігоря Беша. Він впродовж багатьох років очолював диспансерне відділення Обласного Кардіоцентру.

Волонтер Кость Миско помер у Львові 22 січня. Причина його смерті невідома.

Музикант Ігор Лесько помер 12 січня. Йому було 66 років. Видання ZAXID.NET повідомило, що Лесько мав проблеми зі здоров'ям і помер внаслідок хвороби.

Відомий іконописець Остап Лозинський, якому було 38 років, помер 6 січня. Причиною смерті став коронавірус.

Повний текст публікації Відділення НОК України у Львівській області

30 січня, у Львові на 69-му році життя помер відомий український боксер, тренер і суддя, багаторазовий чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу, суддя міжнародної категорії АІВА Олександр Бодня.

Олімпійська родина Львівщини висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам та учням покійного. Вічна пам'ять.

Прощання з Олександром Боднею відбудеться 1 лютого о 11:00 год. у передпоховальній каплиці на вулиці Пилипа Орлика у Львові.