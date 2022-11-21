Респект динамівцям: Бущан та Сидорчук оплатили курси домедичної допомоги для українців

Футболісти київського Динамо продовжують активно допомагати простим українцям під час війни проти Росії. Лідери "біло-синіх" Сергій Сидорчук та Георгій Бущан відзначились хорошим вчинком.

Капітан київського клубу Сергій Сидорчук та голкіпер Георгій Бущан додали у свій послужний список ще одну благодійну справу. Динамівці за власні кошти оплатили курси домедичної допомогти для українців.

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Футболісти не перестають допомагати Україні

Близько 80 людей могли абсолютно безкоштовно відвідати курси, які їм можуть знадобитись у житті.

Про добру ініціативу динамівців розповів на своїй сторінці в інстаграмі засновник маркетингової компанії Evolution Владислав Вахільчук. Він виклав спільні світлини з Бущаном та Сидорчуком собі у сторіс та подякував футболістам Динамо за підтримку та допомогу.

Оці два хлопці великі молодці,

– підписав Вахільчук.



Благодійна ініціатива від Сидорчука та Бущана / Фото з інстаграму Вахільчука

Це вже далеко не перша добра справа від лідерів Динамо під час війни в Україні. Той момент, коли гравці встигають не лише грати у футбол, а й займатись корисними справами.

Нагадаємо, що раніше окупанти обстріляли рідний двір Сидорчука у Запоріжжі, де футболіст провів свої найкращі роки дитинства.