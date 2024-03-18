Бущан пояснив, завдяки чому Лунін посадив найдорожчого воротаря в історії на лаву запасних Реала

У неділю, 17 березня, у розташування збірної України приїхали іспанські легіонери – Артем Довбик та Андрій Лунін. Обидва взяли участь у минулому турі Ла Ліги-2023/2024.

Напередодні від'їзду Андрію Луніну не вдалось провести "сухий" матч за мадридський Реал. Але попри два пропущені голи українець отримав чимало компліментів після переможного виїзного поєдинку "вершкових" над Осасуною 2:4.

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У чому успіх Андрія Луніна

Лунін продовжує бути першим номером мадридського клубу. Натомість орендований у лондонського Челсі Кепа Аррісабалага міцно сидить на лаві запасних "галактікос". Українець, схоже, що остаточно витіснив іспанського візаві із воріт Реала та, можливо, навіть із клубу.

Все більше чуток з'являється про від'їзд Кепи із Мадрида по закінчення поточного сезону-2023/2024.

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан, який конкурує із Луніним у збірній України, розповів, завдяки чому Андрій виграв конкуренцію у Кепи в Реалі.

Воротар "біло-синіх" зізнався, що ніколи не замислювався над тим, що колись буде конкурувати за місце у воротах української збірної із основним голкіпером такого великого клубу, як Реал. Однак не приховує, що йому дуже приємно перебувати у такій компанії голкіперів.

За рахунок чого Лунін виграв конкуренцію у Кепи? Я вважаю, що психологія зіграла свою річ. Лунін вже давно у команді, у колективі. Я знаю його, як дуже гарного воротаря і на що він здатний. Кепа, мені здається, приїхав і думав, що колись його купили за великі гроші, тому він повинен грати. Але грати за великі клуби – це велика відповідальність. Інколи люди думають, що це ізі, але ні. Це великий тиск від вболівальників і клубу. Думаю, тут психологія у Андрія перемогла,

– відповів Бущан.

Цікаво. Лунін проводить свій найуспішніший ігровий сезон у Мадриді. У цьому сезоні Андрій вже у 23-х матчах захищав володіння Реала, у яких пропустив 19 голів та провів 10 поєдинків на нуль.

Контракт українця спливає вкінці наступного сезону-2024/2025. Наразі невідомо, чи буде продовжувати співпрацю Лунін із Реалом.

До слова, Реал після перемоги у 29-му турі Ла Ліги набрав вже 72 бали. Команда Карло Анчелотті продовжує впевнено утримувати лідерство першості, випереджаючи Барселону, яка вийшла на друге місце, на 8 очок. У третьої Жирони – 62 пункти.

Лунін разом із Бущаном конкуруватимуть за місце у воротах збірної України у березневих матчах. Також у їх боротьбу втрутиться Анатолій Трубін, який 17 березня провів свій черговий "сухий" поєдинок за Бенфіку.

Кого обере Сергій Ребров, буде відомо 21 березня, коли збірна зіграє проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024.