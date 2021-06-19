Допомагають Зінченко та Маліновський, – Бущан про відбитий пенальті у матчі Євро-2020

19 червня 2021 , 18:30
Читать новость на русском

Джерело:

УАФ

Голкіпер збірної України Георгій Бущан прокоментував відбитий пенальті у матчі Євро-2020 проти Північної Македонії. Поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.

Воротар зазначив, що перед грою футболісти разом з тренерським штабом обов'язково переглядають, хто у суперників виконує 11-метрові. Про це він повідомив під час пресконференції 19 червня. 

Читайте також Бущан у топі найкращих воротарів після двох турів Євро-2020

Тому плюс-мінус є розуміння, куди він може пробити,
– сказав голкіпер.

Водночас Георгій Бущан зауважив, що у тренувальному процесі дуже рідко трапляються спеціальні дні, коли відпрацьовуються пенальті.

Зінченко та Маліновський допомагають Бущану

Однак воротар "часто" намагається залишатися після занять із Олександром Зінченком і Русланом Маліновським для роботи над 11-метровими.

Вони мені б’ють по воротах. Робота триває,
– додав українець.

У матчі другого туру Євро-2020 проти Північної Македонії Георгій Бущан відбив пенальті:
  • Через 10 хвилин після початку другого тайму Олександр Караваєв зарядив по нозі Горану Пандєву в штрафному майданчику – рефері вказав на позначку.
  • Виконувати 11-метровий пішов Езджан Адіоскі – його удар парирував український кіпер, але хавбек був першим на м'ячі та з другої спроби перевів м'яч у сітку.
  • У підсумку, матч завершився важливою перемогою нашої національної команди з рахунком 2:1. Неприємний гол став єдиним для північномакедонців у цій зустрічі.
Автор: Олег Васьків