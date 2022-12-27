Воротар Динамо з'їздив на передову разом з ексгравцем з чемпіонату Росії: фото з бійцями ЗСУ

Георгій Бущан вирішив підтримати воїнів, які захищають Україну на фронті. Разом з ним до наших захисників поїхав і Тарас Михалик, який шість років виступав у Росії.

З початком повномасштабної війни українські спортсмени включились у допомогу своїй Батьківщині. Хтось пішов на передову зі зброєю в руках, хтось допомагає у фінансових або гуманітарних питаннях.

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Не є виключенням і воротар Динамо та збірної України Георгій Бущан. Кіпер часто допомагав хлопцям на фронті, а також брав участь у гуманітарних акціях клубу.

На днях Бущан поїхав на передову, де особисто зустрівся із бійцями ЗСУ. Разом з ним воїнів відвідав інший ексгравець Динамо та збірної України Тарас Михалик.





Відзначимо, що Михалик грав у Динамо з 2006 по 2013 роки, вигравши з киянами по два чемпіонства, Кубка та Суперкубка України. А після цього Тарас відправився грати у Росію.

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З 2013 по 2019 роки захисник виступав за московський Локомотив. Не покинув він Росію і після початку війни у 2014 році. Правда при цьому коли Михалик повернувся в Україну, він надав докази, що таємно допомагав фінансово українській армії.