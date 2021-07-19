Неподалік Івано-Франківська у моторошній аварії загинув футболіст Ігор Цимбалістий
19 липня 2021 , 17:50Читать новость на русском
Поблизу Івано-Франківська у місті Бурштин вранці 19 липня сталася аварія. Унаслідок ДТП загинув футболіст Ігор Цимбалістий.
Водій Renault не впорався з керуванням
Моторошна аварія сталася на трасі Н-09 Івано-Франківськ – Львів. Легковий автомобіль Renault, в якому перебувало двоє людей, зіткнувся з вантажівкою Tata.
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Рятувальники розблокували чотирьох людей, які потрапили в аварію. Ще дві людини їхали у вантажівці. Травмованих госпіталізували у лікарню. На жаль, водій Renault загинув у лікарні.
За попередньою інформацією поліцейських, причиною аварії стало те, що водій Renault не впорався з керуванням. Повідомляється, що він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою.
В аварії загинув футболіст
- У поліції повідомили, що в аварії загинув 31-річний пасажир. Місцеве видання "Галка" інформує, що загиблий – футболіст Ігор Цимбалістий.
- Повідомляється, що Ігор виступав на позиції нападника. Цимбалістий відомий за виступами в обласних футбольних та футзальних турнірах.
- Він грав за професійні команди Енергетик з Бурштина та Єдність з Плисок. Остання його команда – Прикарпаття-Тепловик з Івано-Франківська.