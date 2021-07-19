Неподалік Івано-Франківська у моторошній аварії загинув футболіст Ігор Цимбалістий

Поблизу Івано-Франківська у місті Бурштин вранці 19 липня сталася аварія. Унаслідок ДТП загинув футболіст Ігор Цимбалістий.

Водій Renault не впорався з керуванням

Моторошна аварія сталася на трасі Н-09 Івано-Франківськ – Львів. Легковий автомобіль Renault, в якому перебувало двоє людей, зіткнувся з вантажівкою Tata.

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Рятувальники розблокували чотирьох людей, які потрапили в аварію. Ще дві людини їхали у вантажівці. Травмованих госпіталізували у лікарню. На жаль, водій Renault загинув у лікарні.

За попередньою інформацією поліцейських, причиною аварії стало те, що водій Renault не впорався з керуванням. Повідомляється, що він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою.

В аварії загинув футболіст