Бунт на кораблі: футболісти клубу УПЛ шантажують президента та вимагають підвищення зарплат

Форвард Вереса Михайло Сергійчук поділився думками про рівень зарплати в клубі. Декілька значущих для Вереса футболістів вимагають у керівництва покращити контрактні умови.

Влітку закінчуються контракти у десяти футболістів, причому кожен із них поставив клубу ультиматум, щоб підвищити зарплату до рівня топ-команд України.

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"80 відсотків із них знайдуть собі найкращі умови. Може, не Прем'єр-ліга. Є команди, які ставлять завдання – Перша ліга, Друга ліга. Там умови набагато кращі", – заявив 30-річний Сергійчук.

Реакція президента клубу

З позицією футболістів не солідарний президент клубу Іван Надєїн. Він заявив, що вікові футболісти вимагають від клубу такі ж виплати, як і молоді футболісти, при цьому більшість із тих, хто ставить клубу умови, не розуміють умови ринку, де зарплата футболіста зростає відповідно до доходів українського футболу загалом.

Один із прикладів зарплатної обструкції з боку футболістів спостерігається у 28-річного захисника Романа Гончаренка. Гравець уже два роки виступає у Вересі і за півроку до завершення контракту у Гончаренка загострилися фінансові апетити, до того ж роздуті агентом гравця.

Надєїн підсумував із зарплат і умов, які будуть вислані агентам футболістів. Все ж таки клуб хоче зберегти своїх підопічних:

У нас буде маленька зарплата, висока премія та вимога результату.