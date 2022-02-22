Було видно, що Олімпіада явно не аполітична, – німецький біатлоніст обурений проведенням Ігор
Джерело:Deutschlandfunk
Німецький біатлоніст Ерік Лессер поділився своїми враженнями від Олімпійських ігор у Пекіні. Спортсмен розкритикував китайський уряд.
Лессер: У Китаї щасливі, що наразі триває пандемія коронавірусу
Відомий німецький біатлоніст розкритикував президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. він наголосив, що Ігри у Пекіні були зовсім не аполітичними.
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Дуже розчарований, що Бах просто ігнорував усю критику. Той факт, що Ігри аполітичні – повна нісенітниця. Останні три тижні ясно було видно, що Ігри явно не аполітичні. Я хотів би, щоб хоч хтось із великих чиновників критикував китайський уряд,
– сказав Лессер.
Спортсмен зазначив, що не шкодує, що сам брав участь в Олімпіаді.
"Бо тепер я можу розповісти про все, що там було. У Китаї щасливі, що наразі пандемія коронавірусу. Можна усі проблеми списати на неї. Без коронавірусу нас напевно звозили б до деяких туристичних місць, а так їм легко було показувати те, що вони хотіли нам показати", – розповів біатлоніст.
Ерік Лессер: що відомо про спортсмена
- На Олімпійських ігра-2022 біатлоніст вийшов на старт лише у двох дисциплінах: естафеті та "індивідуалці". У жодній з цих гонок німець не завоював нагороди.
- На рахунку спортсмена є три олімпійські медалі: два "срібла" (Сочі-2014) та одна "бронза" (Пхьончхан).
- Наразі Лессер посідає 21-місце у загальному заліку.