У Буковелі розпочався чемпіонат України з біатлону: результати спринтерських гонок

Спринтерська гонка у жінок відкривала програму чемпіонату України з біатлону в Буковелі. Через декілька годин на старт вийшли чоловіки.

Виступ жіночої команди

Для українських спортсменів останні офіційні старти у календарному 2021 році. Основна збірна не буде змагатися в Буковелі, оскільки продовжує підготовку до січневих етапах та Олімпіади-2022 на зборах за кордоном.

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У жіночому спринті мали змагатися Віта Семеренко та Анастасія Меркушина. Спортсменки були заявлені в стартовому листі на гонку, проте не вийшли на дистанцію. Причини поки що невідомі.

На чемпіонаті України вперше після декретної відпустки виступила Юлія Журавок. Востаннє біатлоністка виходила на старти у сезоні-2019/2020.

Юлії вдалося відразу завоювати срібну нагороду. Попереду неї лише Надія Бєлкіна, яка випередила Журавок на 22 секунди. Для неї це пята перемога в спринтерських гонках на чемпіонатах України.

Третьою фінішувала Анастасія Рассказова.

Результати жіночого спринту в Буковелі

Надія Бєлкіна (Київська область, 1+0) 20:30.29 Юлія Журавок (Сумська область, 0+0) +22.3 Анастасія Рассказова (Київська область, 0+1) +30.7

Виступ чоловічої команди

Основна чоловіча команда також пропустить старти в Буковелі. Збірна зараз перебуває на зборах в Італії.

Всього на спринт було заявлено 42 біатлоністи – всі спортсмени вийшли на дистанцію.

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Золоту нагороду у спринтерській гонці здобув Андрій Доценко. Роман Боровик програв 15 секунд своєму конкуренту та посів другу сходинку.

Третє місце виборов Андрій Орлик. До цього він ніколи не мав нагород в біатлоні. Екслижник програв лідеру 22 секунди.

Результати чоловічого спринту в Буковелі