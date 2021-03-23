Легендарний Буффон записав відеозвернення до голкіпера збірної України

43-річний воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон звернувся до свого колеги по цеху з Динамо Георгія Бущана. Раніше голкіпери спілкувалися по відеозв'язку.

Також Буффон побажав успішної кар'єри голкіперу Георгію Бущану після особистої зустрічі з ним.

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"Привіт, Георгію. Це Буффон, надіюсь ти впізнав мене. Хочу побажати тобі великої та яскравої кар'єри. Пригадую нашу зустріч, ти тоді попросив зробити спільне фото. Мені було дійсно надзвичайно приємно. Подумав, що ти такий молодий і пройшов вже такий великий шлях. У тебе ще багато всього у майбутньому. Головне – попереду. Раджу досягти тобі максимуму. Вірю в тебе, до зустрічі і удачі тобі від Джіджі", – сказав Буффон у відеозверненні.

Георгій є вихованцем Динамо. У поточному сезоні Бущан провів за "біло-синіх" 29 поєдинків у всіх турнірах, 13 з яких відстояв на нуль, а у решті пропустив 25 голів.