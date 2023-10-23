Форвард Полісся із переломом допоміг команді створити головну сенсацію сезону УПЛ

Житомирське Полісся чудово розпочало для себе дебютний сезон в УПЛ-2023/2024. Дехто із футболістів навіть із травмою намагались допомогти команді у важливих поєдинках.

Мова йде про форварда житомирського клубу Пилипа Будківського, якого не виявилось у заявці на матч 11-го туру УПЛ проти полтавської Ворскли. За інформацією джерела, один із лідерів Полісся отримав перелом першої плюснової кістки ще у грі 8-го туру проти Минаю.

Варто побачити Ярмоленку – 34: як Динамо привітало капітана збірної України зі святом – креативне відео

Допоміг команді навіть із травмою

Відзначимо, що у тому поєдинку проти закарпатського клубу Будківський провів лише один тайм та був замінений на Аріельсона.

Після цього поєдинку Пилип взяв участь у обох матчах УПЛ – проти Колоса (у старті) та Динамо (із заміни). Пригадаємо, що у грі проти киян Будківський відзначився голом на 64-й хвилині зустрічі та допоміг Поліссю створити сенсаційну перемогу над столичним грандом 3:2.

Вже без 31-річного нападника житомирський клуб доволі легко проїхався у гостях над Ворсклою 0:3. Завдяки цій перемозі Полісся не відпустило несподіваного лідера поточного сезону УПЛ Кривбас. Між клубами різниця у лише один бал на користь команди Юрія Вернидуба. Житомиряни йдуть другими.

Нагадаємо, що Будківський виступає за Полісся із січня 2022 року. Його контракт розрахований до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні Пилип відіграв вже 11 поєдинків, у яких забив 4 голи.

Загалом від моменту переходу провів за Полісся 32 матчі – 18 м'ячів та 6 асистів.

. Попереду у Полісся виїзна гра проти луганської Зорі, яка запланована на 29 жовтня.