Невдача Будівельника в Ізраїлі та перемога Прометея: як українські клуби відіграли у єврокубках

Київська команда не змогла вдало стартувати на другому етапі Кубка Європи ФІБА. Паралельно чемпіон української Суперліги Прометей виграв свій поєдинок у Клуж-Напоки.

У баскетбольних єврокубках були відіграні чергові тури за участю українських команд, пише 24 канал. Формальний віцечемпіон минулого сезону Суперліги Будівельник грав матч у Кубку Європи ФІБА.

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Невдалий старт Будівельника

На другому етапі київська команда потрапила у квартет до фінського Карху Баскет, словацького Левіце та ізраїльського Хапоеля з Хайфи. Саме у битві із останніми Будівельник відкривав групу.

Команда Плеханова непогано почала матч, вигравши першу чверть (23:21). Але далі киян не вистачило, друга і третя чверті були програні Хапоелю без шансів. У підсумку ізраїльтяни виграли з рахунком 81:71.

Становище команд

МІСЦЕ КОМАНДА І В П ОЧКИ 1 Карху Баскет 1 1 0 105-71 2 Хапоель Хайфа 1 1 0 81-71 3 Будівельник 1 0 1 71-81 4 Левіце 1 0 1 71-105

Перемога Прометея

У свою чергу чинний чемпіон Суперліги Прометей проводив поєдинок у Єврокубку. У 8 турі команда з Дніпропетровщини змагалась із румунською Клуж-Напокою.

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Останні два поєдинки українці програли, тому опустились на сьому сходинку. Втім у битві з румунами команда Гінзбурга була на висоті. Підсумковий рахунок 105:82 дозволив Прометею обігнати Клуж-Напоку та вийти на четверте місце в групі А.

Становище команд