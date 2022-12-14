Невдача Будівельника в Ізраїлі та перемога Прометея: як українські клуби відіграли у єврокубках

14 грудня 2022, 21:35
Читать новость на русском

Київська команда не змогла вдало стартувати на другому етапі Кубка Європи ФІБА. Паралельно чемпіон української Суперліги Прометей виграв свій поєдинок у Клуж-Напоки.

У баскетбольних єврокубках були відіграні чергові тури за участю українських команд, пише 24 канал. Формальний віцечемпіон минулого сезону Суперліги Будівельник грав матч у Кубку Європи ФІБА.

До теми Збірна України перемогла Ісландію у відборі на чемпіонат світу з баскетболу

Невдалий старт Будівельника

На другому етапі київська команда потрапила у квартет до фінського Карху Баскет, словацького Левіце та ізраїльського Хапоеля з Хайфи. Саме у битві із останніми Будівельник відкривав групу.

Команда Плеханова непогано почала матч, вигравши першу чверть (23:21). Але далі киян не вистачило, друга і третя чверті були програні Хапоелю без шансів. У підсумку ізраїльтяни виграли з рахунком 81:71.

Становище команд

МІСЦЕ КОМАНДА І В П ОЧКИ
1 Карху Баскет 1 1 0 105-71
2 Хапоель Хайфа 1 1 0 81-71
3 Будівельник 1 0 1 71-81
4 Левіце 1 0 1 71-105

Перемога Прометея

У свою чергу чинний чемпіон Суперліги Прометей проводив поєдинок у Єврокубку. У 8 турі команда з Дніпропетровщини змагалась із румунською Клуж-Напокою.

Читайте також Одночасно наймолодші та найстарші: Мессі та Леброн встановили нові рекорди

Останні два поєдинки українці програли, тому опустились на сьому сходинку. Втім у битві з румунами команда Гінзбурга була на висоті. Підсумковий рахунок 105:82 дозволив Прометею обігнати Клуж-Напоку та вийти на четверте місце в групі А.

Становище команд

МІСЦЕ КОМАНДА І В П ОЧКИ
1 Бур 7 6 1 566-546
2 Венеція 7 5 2 546-504
3 Бурсаспор 8 5 3 656-632
4 Ховентут 7 4 3 564-536
5 Прометей 8 4 4 700-695
6 Лієткабеліс 8 4 4 636-645
7 Ульм 7 3 4 568-610
8 Клуж-Напока 8 3 5 694-706
9 Брешія 7 2 5 535-554
10 Цеведіта Олімпія 7 1 6 590-627

 

Автор: Анатолій Дерека