Будинок Усика у Ворзелі захопили російські окупанти

Будинок непереможного Олександра Усика у Ворзелі захопили російські окупанти. Про це повідомила його дружина Катерина.

"Недовго вам залишилось"

Сусіди родини Усика повідомили у вайбері, що їхній будинок окупували. Вони зазначили, що на подвір’ї помешкання стоять російські танк і БТР.

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Дружина Олександра емоційно прокоментувала вчинок окупанта та виставила у мережі скриншот з листуванням.



Будинок Усика захопили російські окупанти / Фото з інстаграму Катерини

Поживіть у моєму будинку. Недовго вам залишилось! Дон-дон-дон,

– написала Катерина.

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Усик повернувся додому. Раніше спортсмен перебував у Великій Британії.

Боксер вступив до територіальної оборони Київської області.

Потім 22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд за кордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Усик скористався можливістю та виїхав з України. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.

Тим часом дружина Усика Катерина активно бореться на інформаційному фронті. Вона висвітлює звірства окупантів на території України.