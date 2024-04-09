Зірка найбагатшого клубу АПЛ став жертвою злодіїв: що вкрали зловмисники

Невідомі вдерлись у будинок нападника англійського Ньюкасла Александера Ісака. Пограбування відбулось за 48 годин після поєдинку 32-го туру АПЛ, у якому "сороки" здобули мінімальну виїзну перемогу над Фулхемом (0:1).

Александер Ісак взяв участь у цій грі та провів усі 90 хвилин. Однак не відзначився гольовими діями, але це не завадило його команді здобути три очки.

Варто прочитати Жахливе вбивство у фунікулері: загиблим виявився 16-річний футболіст

Що відомо про пограбування

Після матчу на 24-річного шведського форварда чекав неприємний "сюрприз" у вигляді пограбування його будинку.

Відомо, що зловмисники вкрали цінні речі та автомобіль родини футболіста Ньюкасла. Наразі невідомо, чи був на момент пограбування хтось у будинку.

Згодом стало відомо, що вкрадений автомобіль знайшли у декількох кілометрах від маєтку.

В англійському клубі відмовились коментувати цю ситуацію. Розслідування справи триває.

Відзначимо, що у поточному сезоні-2023/2024 Ісак відіграв вже 33 матчі, у яких забив 19 голів та віддав один асист.

Натомість Ньюкасл після 31-го зіграного туру йде на 8-й позиції турнірної таблиці АПЛ, набравши вже 47 балів. Свій найближчий поєдинок "сороки" проведуть вже 13 квітня, коли прийматимуть Тоттенхем. Початок о 14:30.

Хто такий Александер Ісак