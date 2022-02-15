Будемо боротися за медалі, – Абраменко з оптимізмом оцінив свої шанси на Олімпіаді
Джерело:НОК України
Олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко прокоментував свій виступ на Іграх у Пекіні. Абраменку вдалося з першої спроби вийти у фінал змагань з фрістайлу.
Абраменко: Стрибнув набагато краще, ніж оцінили судді
Для Абраменка це вже п'яті Олімпійські ігри, але спортсмен заявив, що хвилювався перед своїм стартом. Олександр зізнався, що в Пекіні важко виступати через мороз.
Дізнайтесь більше Українець Абраменко з результатом у топ-5 пробився у фінал Олімпіади в Пекіні
"Це вже п'ята Олімпіада для мене. Чесно кажучи, думав, що буде легше. Однак дуже хвилювався напередодні старту. Важко тут виступати. Дуже холодно. -20 градусів. Й авжеж ситуація з COVID-19 втрутилися у перебіг подій. Однак маємо, що маємо", – сказав українець.
Абраменко вважає, що заслужив на вищі оцінки, аніж отримав від суддів. Також він переконаний, що зможе поборотися за медалі.
З хвилюванням сьогодні спостерігав за оцінками суддів. По особистих відчуттях стрибнув набагато краще, ніж оцінили судді. Однак потім зрозумів: сьогодні вони оцінюють усіх стримано. Тож, заспокоївся. Дуже радий, що впорався й потрапив в першу топ-6 фіналістів. Завтра будемо боротися за медалі,
– резюмував Олександр.
Українці боротимуться за медалі
- Абраменко забезпечив собі путівку в олімпійський фінал з першої спроби. Окрім нього, за нагороди в Пекіні буде боротися Олександр Окіпнюк.
- Він несподівано став лідером другої кваліфікації.
- Фінал змагань відбудуться 16-го лютого й розпочнеться о 13:00 за київським часом.