Буде зовсім інша гра, – Зінченко про майбутній матч з Францією після поразки 1:7

Збірна України перший матч відбору на ЧС-2022 проведе проти Франції. Ці команди вже зустрічалися між собою у жовтні 2020 року. І тоді українці поступилися з рахунком 1:7.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко у цьому матчі участі не брав. Але він може зіграти проти французів 24 березня.

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"Ніяких побоювань у нас немає. Так, ми усвідомлюємо, яка збірна нам протистоятиме, це чемпіон світу. Додаткової мотивації нам не треба, ми розуміємо, із ким будемо грати. Рахунок минулорічного матчу не показував того, що відбувалося на полі. 15 – 20 хвилин першого тайму, я вважаю, наша команда виглядала навіть краще за суперника. Добре, що такий рахунок трапився в товариському матчі. Зараз офіційний поєдинок, і буде зовсім інша гра", – переконаний Зінченко.

Варто додати, що це буде перший матч для "синьо-жовтих" у 2021 році. Востаннє команда зіграла ще у листопаді 2020 року, коли поступилася німцям, а зі швейцарцями так і не вдалося зіграти, за що нам зарахували технічну поразку.

"Тепер нам треба згадувати зв’язки, які були раніше, під час поєдинків відбору Євро-2020. Нам потрібно добре підготуватися до матчів, розклад такий, що часу на розкачку немає. Головне, щоб не було травм", – розповів Зінченко.

Нагадаємо, збірна України з футболу в березні проведе три матчі відбору на чемпіонату світу 2022 року:

24 березня проти Франції на виїзді

27 березня проти Фінляндії в Києві

31 березня проти Казахстану в Києві

Варто відзначити, що два домашні матчі проти Фінляндії та Казахстану збірна України мала провести у Львові. Але матчі перенесли до Києва через запровадження червоної зони у Львові. Та після цього посилили карантин і в Києві.