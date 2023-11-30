Чи буде Україна бойкотувати Олімпіаду через присутність росіян: відповідь Мінспорту

У Мінспорту розповіли про плани України у випадку, якщо російських та білоруських спортсменів допустять до Олімпійських ігор у Парижі. Там зазначили, що багато чого залежатиме від МОК.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що рішення про можливий бойкот ухвалюватимуть на найвищому рівні, з урахуванням позицій спортсменів та суспільства.

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Бідний: Повинні враховувати почуття суспільства та спортсменів

"Ми не любимо слово "бойкот". Звісно, в умовах війни питання нашої участі в цих Іграх є питанням зовнішньої та оборонної політики. Ми ухвалимо це рішення спільно, на найвищому рівні державного управління.

Також ми повинні враховувати почуття нашого суспільства та спортсменів, багато з яких втратили рідних і не можуть уявити собі участі у змаганнях з російськими спортсменами, коли умови підготовки та дотримання правил не є рівними", – сказав Бідний.

Він наголосив, що українцям може бути важко змагатися з росіянами у психологічному плані.

"Якби мені особисто довелося змагатися з кимось, хто підтримує війну або пасивно підтримує режим, який убив моїх родичів, то це було б дуже важко навіть уявити на психологічному рівні. Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив рішення. Ми сподіваємося, що воно буде правильним та вони візьмуть на себе відповідальність", – підсумував Бідний.

що Олімпіада-2024 відбудеться в Парижі з 26 липня по 11 серпня.