Чи буде третій бій Усик – Джошуа після реваншу: відповідь промоутера українця
Джерело:інстаграм boxingukraineboxing
Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться у 2022 році. Промоутер Олександр Красюк розповів, чи буде ще третій бій між боксерами.
Третього бою не буде
Трилогії у протистоннні Олександра Усика та Ентоні Джошуа не буде. Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк.
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Усик та Джошуа не повторять шлях протистояння Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера, які провели три поєдинки – одна мирова та дві перемоги нокаутом від "Циганського короля".
В Усика та Джошуа все обмежиться двома поєдинками – незалежно від результату реваншу. Цікаво, що у контракті першого бою реванш був прописаний лише у разі поразки Ентоні, що і сталось.
Ні, у контракті таке не прописано. Я поясню. Є поєдинок, є матч-реванш – така практика. Трилогія Ф'юрі – Вайлдер – це швидше, як виняток із правил, ніж правило,
– розповів Красюк.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Боксери повинні провести реванш до 25 квітня. Другий двобій запланований на лютий – березень 2022 року.
- У першому поєдинку Усик здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Сталось це на очах рідних уболівальників Джошуа.
- Наразі невідомо, де відбудеться реванш. Українська команда хоче провести поєдинок у Києві.
- Обидва бійці будуть налаштовані лише на перемогу. Британець захоче реабілітуватись в очах прихильників, а головним завданням Олександра бдуе збереження чемпіонських поясів, які він відібрав у суперника.