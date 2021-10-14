Чи буде третій бій Усик – Джошуа після реваншу: відповідь промоутера українця

Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться у 2022 році. Промоутер Олександр Красюк розповів, чи буде ще третій бій між боксерами.

Третього бою не буде

Трилогії у протистоннні Олександра Усика та Ентоні Джошуа не буде. Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк.

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Усик та Джошуа не повторять шлях протистояння Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера, які провели три поєдинки – одна мирова та дві перемоги нокаутом від "Циганського короля".

В Усика та Джошуа все обмежиться двома поєдинками – незалежно від результату реваншу. Цікаво, що у контракті першого бою реванш був прописаний лише у разі поразки Ентоні, що і сталось.

Ні, у контракті таке не прописано. Я поясню. Є поєдинок, є матч-реванш – така практика. Трилогія Ф'юрі – Вайлдер – це швидше, як виняток із правил, ніж правило,

– розповів Красюк.

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