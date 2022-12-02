Усик не збирається просто так віддавати пояс IBF: українець хоче бою за абсолют

Олександр Усик відвідає бій Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісори у Лондоні. Український боксер 3 грудня полетить у столицю Великої Британії, щоб подивитись поєдинок та закінчити перемовини з "Циганським королем".

Обов'язковий претендент Філіп Хргович на титул IBF може перешкодити організації поєдинку за абсолют між Усиком та Ф'юрі. Промоутер українського боксера заявив, що Усик не буде робити титул IBF вакантним для суперників.

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Красюк: Вся його мотивація – бій за всі пояси

За словами Олександра Красюка, Сашко не з тої когорти боксерів, які просто так віддають пояси.

Тепер українська команда сподівається, що Ф'юрі не буде боягузом і таки вийде в один ринг проти Усика, якого він майже у кожному інтерв'ю називає середньоваговиком.

Усик не робитиме титул вакантним, а вся його мотивація – бій за всі пояси. Питання з IBF – це перепона, але не дуже значна. Сашко не з тих, хто віддає пояси. Побачимо, чи буде Ф'юрі досить хоробрим, щоб вийти на бій проти, як він каже, середньоваговика,

– сказав Красюк.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі можу відбутись вже у новому 2023 році.

3 грудня Тайсон вийде у ринг проти Дерека Чісори. Боксери втретє зустрінуться на одному ринзі, а "Циганський король" спробує захистити чемпіонський пояс WBC, якого так бракує Усику до звання абсолютного чемпіона світу.

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За українським часом, початок поєдинку Ф'юрі – Чісора розпочнеться не швидше опівночі. Перед цим в андеркарді бою поб'ється українець Денис Берінчик. Його суперником буде француз Іван Менді.

Сайт 24 каналу проведе дві текстові онлайн-трансляції поєдинку Ф'юрі та Берінчика.