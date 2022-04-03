У Бучанському районі загинули колишні футболісти Сухенко та Юрченко

Після звільнення Київської області від російських окупантів на її території почали знаходити тіла загиблих. Зокрема, стало відомо про смерті одразу кількох представників футболу.

Не забудемо, не пробачимо

У лісі біля звільненого Мотижина було виявлено тіло ексгравця друголігової Чайки Олександра Сухенка. Він грав на позиції півзахисника.

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Сухенко зіграв за Чайку 21 матч, де забив три голи. До цього представляв мотижинський Колос, ірпінську Кудрівку та Сокіл Михайлівка Рубежівка, ставав чемпіоном Київської області.

Зазначають, що Олександр допомагав багатьом односельцям врятуватися з окупованого селища, ризикуючи своїм життям він привозив своїм землякам гуманітарну допомогу.

Також загинули батьки Олександра – Ольга та Ігор Сухенки. Мати була старостою Мотижина, що в Макарівській громаді, а батько – співпрезидентом місцевого Колоса.

У березні їхню родину викрали рашисти, а після зачистки селища їхні тіла знайшли в братській могилі серед близько тридцяти інших закатованих мешканців.

У Бородянці загинув колишній український футболіст і тренер місцевих дорослих, юнацьких і дитячих команд Віктор Юрченко. У 1980-х він грав на позиції захисника за Машинобудівник і здобув Кубок України серед аматорів, а також титул чемпіона Київщини.

Віктор Аркадійович ставав чемпіоном та володарем кубка Київщини, забивав Олександру Шовковському на Республіканському стадіоні в Києві, увійшов до футбольного літопису як один з небагатьох захисників, якому вдалося оформити хет-трик в офіційному матчі,

– пригадують колеги Юрченка.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблих.