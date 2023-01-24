Яремчуку час просинатись: Брюгге таємно шукає заміну українцю
Джерело:Het Nieuwsblad
Роман Яремчук дивує своїми виступами за бельгійський колектив у негативному сенсі. Брюгге почало шукати нового форварда, хоча й керівництво спростовує цей факт.
Брюгге йде на 5-му місці у внутрішньому чемпіонату, що пов'язують з проблемною позицією форварда. "Чорно-сині" уже змінили головного тренера, який довіряє Яремчуку. Та от Романа залишилось мало часу, аби довести, що він вартий вкладених у нього коштів.
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На Роман Яремчука, який перейшов у бельгійський колектив за рекордні 16 мільйонів євро, покладали великі надії. Українець ж у свою чергу забив тільки два голи за першу половину сезону у новому колективі. На фоні поганої форми Яремчука Брюгге взялось шукати нового нападника.
Потенційна заміна українцю
"Чорно-сині" зацікавлені у придбанні Сіріла Дессерса з Кремонезе та Тома Анрі з Верони. Бельгійський колектив уже контактував з гравцями, але завадили певні перешкоди.
Брюгге проводив перемовини з Дессером, коли ще Кремонезе очолював Скотт Паркер, але наставник залишив клуб, після чого і сторони завершили обговорювання. Анрі ж уже реалізував один перехід цього сезону, а за правилами ФІФА гравець може виступати максимум о двох командах до кінця ігрової кампанії.
Дежавю Яремчука
- Судячи з такого розкладу, у Романа Яремчука ще є час проявити себе до кінця сезону.
- Схожа ситуація в нападника була у збірній України, коли Роман ніяк не міг забити свій дебютний гол. Тоді Яремчуку також давали аванси і розповідали, що йому просто потрібен час.
- Так і сталось, Роман забив свій дебютний гол у ворота збірної Сербії. Роман закріпився у основі збірної "синьо-жовтих", а на його рахунку уже 13 голів за головну команду країни.