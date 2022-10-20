Тренер Брюгге похвалив Яремчука, який перервав безгольову засуху
Джерело:Sporza
Брюгге 19 жовтня розгромило Сент-Трюйден у домашньому матчі Жупіле Ліги. Роман Яремчук завдяки голу доєднався до перемоги.
М'яч тричі побував у ворота суперника. Натомість Брюгге не пропустив жодного. У підсумку – 3:0, переконлива звитяга клубу Романа Яремчука та Едуарда Соболя.
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Хофкенс: Це саме те, що я хочу бачити
Головний тренер Брюгге Карл Хофкенс похвалив команду за гру та відзначив важливість цих 3 очок у матчі проти Сент-Трюйдена. Також наставник відзначив дії українського нападника. Адже Яремчук забив другий гол команди у поєдинку та загалом другий м'яч після переходу у Брюгге.
У першому таймі ми грали надто повільно, мало ризикували і робили недостатньо підходів до чужих воріт. Ми обговорили це у перерві, і я неймовірно задоволений реакцією гравців. Я дуже радий, що Яремчук зміг забити свій гол, і я також задоволений тим, як цей гол був досягнутий. Це саме те, що я хочу бачити. Запасні гравці зробили дуже хорошу роботу, привнесли багато динаміки та інтенсивності,
– сказав керманич бельгійського клубу.
Нагадаємо, що Яремчук відзначився після класної передачі від Ноа Лонга. Роман перервав свою безгольову засуху, яка тривала ще з 2 вересня 2022 року.
Брюгге продовжує боротьбу за лідерство у Лізі Жупіле. До другого місця відставання у два очки, а до лідера сезону Генка – 6 балів.
Повернення Яремчука у Бельгію
- 29 серпня 2022 року Роман офіційно став гравцем Брюгге. Яремчук змінив не дуже вдалий період у лісабонській Бенфіці на повернення у фартову Бельгію.
- Однак повернення українця триває доволі складно. За 9 матчів український форвард забив лише два голи та зробив стільки ж результативних передач.
- Контракт футболіста збірної України з бельгійським клубом розрахований до кінця червня 2026-го.