Тренер Брюгге похвалив Яремчука, який перервав безгольову засуху

Брюгге 19 жовтня розгромило Сент-Трюйден у домашньому матчі Жупіле Ліги. Роман Яремчук завдяки голу доєднався до перемоги.

М'яч тричі побував у ворота суперника. Натомість Брюгге не пропустив жодного. У підсумку – 3:0, переконлива звитяга клубу Романа Яремчука та Едуарда Соболя.

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Хофкенс: Це саме те, що я хочу бачити

Головний тренер Брюгге Карл Хофкенс похвалив команду за гру та відзначив важливість цих 3 очок у матчі проти Сент-Трюйдена. Також наставник відзначив дії українського нападника. Адже Яремчук забив другий гол команди у поєдинку та загалом другий м'яч після переходу у Брюгге.

У першому таймі ми грали надто повільно, мало ризикували і робили недостатньо підходів до чужих воріт. Ми обговорили це у перерві, і я неймовірно задоволений реакцією гравців. Я дуже радий, що Яремчук зміг забити свій гол, і я також задоволений тим, як цей гол був досягнутий. Це саме те, що я хочу бачити. Запасні гравці зробили дуже хорошу роботу, привнесли багато динаміки та інтенсивності,

– сказав керманич бельгійського клубу.

Нагадаємо, що Яремчук відзначився після класної передачі від Ноа Лонга. Роман перервав свою безгольову засуху, яка тривала ще з 2 вересня 2022 року.

Брюгге продовжує боротьбу за лідерство у Лізі Жупіле. До другого місця відставання у два очки, а до лідера сезону Генка – 6 балів.

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