Брюгге – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Брюгге та Бенфіка зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в середу, 15 лютого. Онлайн-трансляція матчу Брюгге - Бенфіка доступна на сайті 24 каналу.

Брюгге та Бенфіка ніколи до цього не грали один проти одного. Відтак це буде перший матч, в якому бельгійська та португальська команди визначатимуть сильнішого.

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Однак спільне між цими клубами таки є. І це українець Роман Яремчук. В минулому сезоні він виступав у складі Бенфіки. Але влітку 2022 року був проданий в Брюгге, ставши рекордним придбанням для бельгійського клубу. Тож в матч 15 лютого 2023 року він зіграє проти своїх колишніх партнерів.

Матч Брюгге – Бенфіка розпочнеться о 22:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Брюгге – Бенфіка. Вона доступна в цій новині

Брюгге – Бенфіка онлайн