Бронзовий фінал: як Бех-Романчук випередила олімпійську чемпіонку на Діамантовій лізі – відео

Марина Бех-Романчук зуміла завершити сезон Діамантової ліги на п'єдесталі. Українська легкоатлетка посіла третє місце у стрибках у довжину.

Бех-Романчук знову серед найкращих

Фінал Діамантової ліги відбувся у швейцарському Цюриху. Марина Бех-Романчук зробила п'ять вдалих спроб із шести. Лише перший стрибок був із заступом.

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Найкращий стрибок українка продемонструвала в останній шостій спробі. Бех-Романчук із результатом 6.75 стала третьою у фіналі змагань.

Українська стрибунка пропустила повз себе лише сербку Івану Шпановіч, яка стала переможницею фіналу, та шведку Хадді Санью. Після фінального стрибка по обличчю Марини не було зрозуміло, чи задоволена українка результатом, чи ні.

Відзначимо, що німкеня Малайка Міхамбо, яка вважалась однією з фавориток фіналу, посіла лише 5 місце.

Ролик останнього стрибка легкоатлетка виклала на своїй сторінці в інстаграмі. На відео видно, як Марина підбадьорювала себе на вдалу спробу криком: "Давай, давай".

Відео останньої спроби Бех-Романчук