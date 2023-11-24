"Не залізе в голову Усика": відомий тренер заявив, що трешток Ф'юрі може стати для нього пасткою

У четвер, 16 листопада, на легендарному "Вемблі" відбулася пресконференція. На ній було оголошено офіційну дату бою за абсолют між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Протягом заходу британський боксер поводив себе дуже нахабно та агресивно. Після цього майбутні суперники провели скандальну битву поглядів, де у Тайсона Ф'юрі остаточно "потік дах", і він ледь не влаштував бійку.

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Ф'юрі може собі нашкодити надмірною агресією

Таку нестриманість Тайсона Ф'юрі прокоментував британський тренер Дейв Колдвелл. Він заявив, що не здивований поведінкою "Жадібного пуза", хоча вболівальники говорять, що не бачили ще ніколи настільки розгніваного володаря чемпіонського пояса WBC.

"Для мене це не було сюрпризом. Він завжди так поводиться, коли хоче напасти на когось. Ось чому він той, ким він є. І ось чому він такий популярний. Якби він був ввічливим та тихим, він би не зробив собі ім’я.

Що я думаю про це? Це не по моїй частині. Усі ці дрібні образи – це схоже на шкільний булінг. Але це Ф’юрі, він такий, як є. Наступного разу, коли ви побачите його, він може бути чудовим. Все залежить від його настрою. Він там, щоб продати бій", – сказав Колдвелл.

Дейв заявив, що український чемпіон не програє ігри розуму та припустив, що цей трешток може тільки нашкодити Тайсону Ф'юрі в найвідповідальніший момент:

Слухайте, нічого з цього лайна не вплине на Усика. Я завжди казав, що Ф’юрі не залізе в голову Усика. Не кажу, що він не може побити його – я маю на увазі те, що ігри розуму не спрацюють на Олександра Усика. А те, що вони не спрацюють на Усика, може вплинути на Ф’юрі. Ось що може статися перед боєм.

Нагадаємо, що "бій століття" відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Переможець стане першим в історії хевівейту абсолютом, який володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами.