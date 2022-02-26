Британія скасувала візи баскетболістам Білорусі: їх країна підтримує напад на Україну

Велика Британія відмовилась приймати матчі країн, які порушують мир в Україні та вступили у повномасштабну війну проти української держави. Візи чоловічої збірної Білорусі з баскетболу анулювали.

Британці проти війни в Україні

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії анулювали візи білоруських баскетболістів. Про це повідомила міністерка Пріті Пател. Збірна повинна були зіграти виїзний матч проти британців у відборі Кубка світу 2023 року.

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Британці не хочуть бачити на своїй території збірну країни, яка допомагає Росії руйнувати мир та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що 24 лютого Володимир Путін відкрито оголосив сусідній країні війну. Військова техніка нападає на України одразу з двох кордонів – Росії та Білорусі.

Я анулювала візи білоруської чоловічої збірної з баскетболу, яка завтра увечері мала грати в Ньюкаслі. Велика Британія не прийматиме національні спортивні команди тих держав, які причетні до неспровокованого та незаконного вторгнення Путіна в Україну,

– сказала Пріті Пател.

Відзначимо, що 25 лютого британська збірна повинна була зіграти у Білорусі проти місцевої національної команди. Але британці відмовились від поїздки у країну через військову загрозу Росії.

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