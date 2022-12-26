Не без курйозу: команда українця забила перший гол в АПЛ після ЧС-2022 – відео

В Англії відновився футбольний чемпіонат, перерва в якому була пов'язана з матчами ЧС-2022. У першому матчі в АПЛ після перерви зіграли Брентфорд та Тоттенхем.

Англійським клубам знадобився лише тиждень, щоб відновити чемпіонат після перерви, пов'язаної з ЧС-2022. У понеділок, 26 грудня, Брентфорд на власному полі приймав Тоттенхем.

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Відкрити рахунок в цьому матчі вдалося вже на 15-й хвилині зустрічі. Янсен вирішив пробити після закидання партнера. Але м'яч влучив у захисника Лангле і після зміни траєкторії почав летіти у бік воріт. Голкіпер "шпор" Форстер зреагував на цей рикошет, але не надто вдало – він лише ногою відбив його. Та саме туди, куди вбігав Янельт. І вже від коліна гравця Бренфорда м'яч влетів у ворота Тоттенхема.

Так рахунок у матчі було відкрито, а в АПЛ забито перший гол після відновлення чемпіонату.

Відео голу Брентфорда у ворота Тоттенхема

Варто нагадати, що за Брентфорд виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Однак цього разу він не потрапив до заявки на матч.