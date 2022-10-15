Колишній тренер Шахтаря влаштував штовханину з наставником суперника під час матчу АПЛ

Матч Брентфорда та Брайтона відкрив програму 11-го туру АПЛ. Головний тренер гостей Роберто Де Дзербі в одному з епізодів став головним розбійником.

Наставник Брентфорда Томас Франк вдався до хитрощів. Наприкінці першого тайму спеціаліст господарів завадив футболісту швидко вкинути аут, адже Брайтон вже "горів" у рахунку 1:0, пише 24 канал.

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Емоції зашкалювали

З'ясовувати стосунки з наставником Брентфорда пішов Роберто Де Дзербі. Колишній тренер Шахтаря, а нині керманич Брайтона влаштував штовханину.

Головний суддя матчу втамував емоції та показав обидвом наставникам жовті картки.



Де Дзербі влаштував штовханину під час матчу АПЛ / Фото Getty Images

По перерві Брентфорд ще одного разу засмутив голкіпера Брайтона. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів із рахунком 2:0.

Звитяга не дозволила Брентфорду (7-ме місце) наздогнати у турнірній таблиці Брайтон (8-ма позиція). Між клубами різниця лише в одне очко.

Роберто Де Дзербі достроково закінчив свою роботу у Шахтарі. 18 вересня 2022-го офіційно став головним тренером Брайтона. На чолі англійського клубу провів 3 поєдинки, у яких "чайки" розписали одну мирову та зазнали двох поразок.