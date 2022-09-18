Арсенал без Зінченка "проїхався" по Брентфорду, казка від Жезуса продовжується

Арсенал 18 вересня гостював на полі Брентфорда. "Каноніри" святкував перемогу на очах уболівальників суперника.

Брентфорд – Арсенал 0:3

Голи: Саліба, 17, Жезус, 28, Вієра, 49

Олександр Зінченко через пошкодження опинився поза заявкою Арсенала на гру. Його позицію зайняв Кіран Тірні, пише 24 канал.

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Перший небезпечний момент був біля воріт господарів. Мартінеллі опинився один із м'ячем у штрафному Брентфорда. Але удар у бразильця не вдався. Голкіпер "бджіл" легко забрав м'яч до рук.

Господарі відповіли ударом головою від Мбемо по центру воріт лондонського клубу.

Активність обох команд привела до голу від гостей. На 17-й хвилині рахунок став 0:1. Саліба найкраще зіграв на другому поверсі та ударом головою вивів Арсенал уперед – 0:1.

Ще до перерви "каноніри" відзначили вдруге. Жезус подякував Джаці за красиву передачу швейцарця та головою подвоїв перевагу команди Мікеля Артети – 0:2.

До 15-хвилинного відпочинку команди не створили гострих моментів.

"Каноніри" здобули три очки

Перерва більше пішла на користь підопічним Артети. Вієра завдав фантастичного дальнього удару, який шокував не лише голкіпера Брентфорда, а й інших гравців суперника. Так рахунок у матчі став 0:3 на користь Арсенала.

За декілька хвилин лондонці могли довести рахунок до непристойного. Жезус став адресатом передачі у штрафному суперника, але з його ударом низом впорався голкіпер Брентфорда Рая. Цифри на табло не змінились.

Далі наступники обох команд зробили декілька замін, щоб освіжити гру.

Ремсдейл впевнено зіграв у рамці воріт після пострілу від Дамсгорда.

Наприкінці матчу Жезус вкотре намагався оформити дубль. Однак знову з його ударом впорався голкіпер господарів.

Удар від Тоні пролетів поруч зі стійкою "канонірів".

Фінальний свисток судді зафіксував впевнену виїзну перемогу Арсенала над Брентфордом – 0:3.