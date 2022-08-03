Бразильський футболіст у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП

Бразильський футболіст Ренан Віктор да Сілва найближчим часом може потрапити за ґрати. Гравець спричинив аварію.

У стані алкогольного сп'яніння та без водійських прав

Футболіст виступав за бразильський Палмейрас. Переможці Кубка Лібертадорес нещодавно розірвали контракт з 20-річним гравцем.

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Річ у тім, що Сілва сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння та спричинив смертельну ДТП.

Це сталося у місті Браганса-Пауліста (штат Сан-Паулу). Ренан виїхав на зустрічну смугу і протаранив 38-річного мотоцикліста, який загинув на місці від отриманих травм.

Повідомляється, що у п'яного гравця не було при собі водійського посвідчення.

Що чекає на футболіста

Бразильському гравцеві загрожує серйозне покарання – до 10 років за ґратами. Він чекає судового процесу на волі, виплативши вдові жертви 46 тисяч доларів.

Перед стартом поточного сезону бразильської Серії А Палмейрас відправив Ренана в оренду в Брагантіно, аби той мав більше ігрової практики.

У складі Палмейраса Ренан виграв чемпіонат штату Сан-Паулу U-15 (2016 та 2017), чемпіонат штату Сан-Паулу U-17 (2018), Кубок Бразилії U-17 (2019), Суперкубок Бразилії U-17 (2019) та клубний чемпіонат світу U-17 (2018 та 2019).