Вперше в історії ФІФА: бразильський арбітр здійснив камінг-аут

Нещодавно бразильський інформаційний простір сколихнув виступ місцевого арбітра Ігора Беневенуто. Він розповів про свою сексуальну орієнтацію.

Беневенуто: У світі футболу багато гомосексуалістів

Бразильський арбітр розповів свою непросту історію. За його словами, футбольна спільнота не сприймала ЛГБТ спільноту.

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Тож, аби приховати свою сексуальну орієнтацію Беневенуто вирішив покінчити з професійним футболом та став арбітром.

Футбол був чоловічою справою, і я з самого початку знав, що я гей. Не було більш ідеального місця, щоб приховати свою орієнтацію. Гра в футбол не була постійним варіантом, тому я обрав єдиний можливий шлях – стати арбітром,

– зазначив фахівець.

Беневенуто зазначив, що довгий час йому доводилося жертвувати своїм життям, оскільки "футбол – одне з найбільш ворожих середовищ для гомосексуаліста".

"‎Мені 41 рік, і 23 роки я присвятив роботі арбітра. До сьогоднішнього дня я ніколи не був справжнім. Геї звикли не бути собою.‎ Ми приглушуємо себе, щоб не розчарувати очікування гетеро світу. Все своє життя я жертвував собою, щоб захиститися від фізичного та емоційного насильства гомофобії. Я увійшов в одне з найбільш ворожих середовищ для гомосексуаліста. Тому я кажу, що ненавидів футбол"‎, – сказав арбітр.

Діяльність арбітра дає мені необхідну силу. Чи вибрав я її, щоб приховати свою орієнтацію? Так. Але все значно глобальніше. Йдеться про фігуру, силу, мужність. У світі футболу багато гомосексуалістів. Є арбітри, гравці, тренери, одружені, з дітьми, розлучені, з подвійним життям. Є все. Ми існуємо й заслуговуємо на право говорити про це та нормально жити,

– додав бразилець.

Беневенуто став першим арбітром ФІФА, який відверто розповів свою історію.