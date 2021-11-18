Бразильські ЗМІ потролили Мессі після "нульової" гри з Аргентиною

18 листопада 2021 , 16:58
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Джерело:

TNT Sports Brasil

Після матчу Бразилія – Аргентина у соцмережах з'явився кумедний жарт про форварда ПСЖ Ліонеля Мессі. Бразильське телебачення не пропустило можливості висміяти легендарного футболіста.

Жарт над Мессі

В інстаграмі телеканалу TNT Sports Brasil з'явилося фото, у стилістиці вестернів. 

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На світлині зображено 32-річного аргентинця і залишено напис: "Розшукується!".


Бразильське телебачення пожартувало над Мессі / Фото TNT Sports Brasil

У матчі проти Бразилії Мессі провів на полі 90 хвилин, проте результативними діями він не відзначився. 

Аргентина – Бразилія 0:0

  • Поєдинок між Аргентиною та бразильцями завершився нічиєю, жодній з команд не вдалося забити м'яч у ворота суперника. 
  • Збірна Бразилії очолює групу відбіркового турніру, маючи у своєму активі 35 очок. Аргентина перебуває на другому місці, набравши 29 очок.
  • Обидві команди гарантували собі участь у чемпіонаті світу в Катарі.
  • Чемпіонат світу з футболу у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Травма форварда ПСЖ

  • Раніше у ПСЖ повідомили, що Мессі травмувався, футболіст відчув дискомфорт у лівому підколінному сухожиллі та біль у коліні після забиття. Мессі увійшов у заявку збірної Аргентини на найближчі відбіркові матчі чемпіонату світу-2022.
  • ПСЖ розкритикував дії аргентинця, наголошуючи на нещодавній травмі футболіста.
Автор: Дарина Жданович