Такого ще не бачили: курйозний автогол бразильської Серії В на перших секундах матчу – відео

У ніч на 25 червня в межах бразильської Серії В зустрілися команди Спорт Ресіфі та Новорізоньіньо. Поєдинок запам'ятався ганебним автоголом вже на перших секундах матчу.

Гості перемогли у матчі з рахунком 1:2. Один з м'ячів записав на їх рахунок курйозний автогол господарів.

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Автогол, що шокував всіх

Вже на 16-й секунді захисник Спорт Ресіфі, Аліссон Кассіано, забив курйозний гол у свої ж ворота. Голкіпер не встиг зреагувати.

Курйозний автогол у бразильській Серії В: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно на Євро-2024 курйозним автоголом відзначилась і Туреччина у матчі проти Португалії.